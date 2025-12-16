Durante l’ultima puntata de “La Vita in Diretta“, c’è stato un momento di difficoltà per Loredana Lecciso. Ma come mai? Cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Loredana Lecciso in difficoltà a “La Vita in Diretta”: “Che faccio me ne vado?” Ecco cosa è successo su Rai 1

A “La Vita in Diretta“, dopo aver parlato delle tensioni tra Vittorio Sgarbi e sua figlia Evelina, Alberto Matano ha deciso di cambiare argomento: “adesso cambiamo argomento e parliamo invece di Romina Power”.

In studio, però, c’era anche Loredana Lecciso, attuale compagna di Al Bano Carrisi, che spiazzata, si è alzata e ha detto: “Me ne vado?!” Matano, divertito, l’ha fermata dicendo: “No rimani. No, no, rimani, dove vai? E’ tutto ok”, con la Lecciso: “ho scelto proprio la puntata giusta.”

Loredana Lecciso a “La Vita in Diretta”: “Non sono stata invitata al compleanno di Cristel Carrisi”

Come abbiamo visto, a “La Vita in Diretta” si è parlato di Romina Power, con presente Loredana Lecciso. Roberto Alessi, a un certo punto, a detto di aver parlato al telefono con Al Bano che gli ha detto della festa per i 40 anni della figlia Cristel, una festa a sorpresa con tutta la famiglia, Lecciso compresa. Loredana, però, è subito intervenuta smentendo: “No, io non sono stata invitata, ma le faccio tanti auguri di cuore. Al Bano dice che mi hanno invitata? Allora arriverà in futuro questo invito. Poi in questa vita noi siamo tutti davvero di passaggio, noi andremo via e i figli rimarranno. A me piace solo che in nostri figli vivano in armonia la loro vita e il resto non conta.”