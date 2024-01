Medio Oriente, Israele e Hamas vicino all'intesa per la liberazione degli ost...

La guerra in Medio Oriente potrebbe essere vicina ad un nuovo punto di svolta. Secondo i media dello Stato di Israele, infatti, i vertici di Tel Aviv starebbero per trovare un accordo con i capi di Hamas per la liberazione degli ultimi ostaggi rimasti nelle grinfie dei terroristi.

Israele-Hamas, intesa vicina sugli ostaggi: cosa prevede l’accordo

35 giorni interi giorni di tregua durante i quali verranno rilasciati tutti gli ostaggi israeliani. In cambio, Israele rilascerà i prigionieri palestinesi e fornirà aiuti umanitari alla Striscia di Gaza. Sarebbe questo l’accordo di base che sarebbe stato già trovato da Israele e Hamas, secondo quanto riportato dal media ‘Haaretz‘. I vertici delle due forze in campo sarebbero d’accordo su tutti i punti sopraccitati, ma non hanno trovato l’intesa su un altro argomento: quello del cessate il fuoco definitivo.

Israele-Hamas, intesa vicina sugli ostaggi: il nodo da sciogliere

Hamas, infatti, vorrebbe dare gli ostaggi ad Israele in cambio proprio del cessate il fuoco definitivo, ma Israele non è disposta ad accettare questo tipo di condizione. Se l’intesa verrà finalmente raggiunta, va ricordato, che molto del merito sarebbe del Qatar, Paese che da settimane sta fungendo da mediatore nella questione mediorientale. “Il Qatar è stato un partner regionale fondamentale, integrale e insostituibile” – raccontano dagli Stati Uniti.