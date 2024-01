Medio Oriente, l'avvertimento di Israele: "Alta probabilità di guerra in Libano"

La guerra tra Israele e Hamas prosegue da più di cento giorni e, arrivati a questo punto, la situazione in Medio Oriente è più instabile che mai. I movimenti degli Houthi, le tensioni tra Iran e Pakistan e, infine, la situazione tesa fra Israele e Libano. Proprio di quest’ultimo tema ha parlato Herzi Halevi nell’incontro con le truppe dello Stato ebraico.

Israele, possibile guerra in Libano: le parole di Halevi

Il capo di Stato maggiore israeliano, il generale Herzi Halevi, è andato ad incontrare le truppe dell’esercito dello Stato ebraico e ha parlato di un possibile conflitto prossimo con il Libano. “Le probabilità di una guerra al nord sono più alte che mai” – ha dichiarato Halevi – “Le Forze di difesa israeliane stanno aumentando la prontezza per uno scontro in Libano, abbiamo appreso molte lezioni dai combattimenti a Gaza, molte delle quali sono molto rilevanti per i combattimenti in Libano, e ce ne sono alcune che devono essere aggiustate“.

Israele, possibile guerra in Libano: l’obiettivo di Tel Aviv

La situazione tesa tra Israele e Libano è dovuta ai continui attacchi di Hezbollah che hanno obbligato 80 mila israeliani a dover abbandonare le proprie abitazioni: decine di migliaia di sfollati. “Vogliamo raggiungere un obiettivo molto chiaro in Libano, per riportare i residenti a nord, tutte le comunità del nord” – ha spiegato ancora Halevi, che poi ribadisce – “Non so quando la guerra nel nord accadrà. Posso dirvi che la probabilità che accada nei prossimi mesi è molto più alta di quanto non fosse in passato”.