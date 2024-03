Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto modo di parlare recentemente della situazione in Medio Oriente e, stando a quanto ha dichiarato, lo preoccupa non poco la possibilità di un allargamento del conflitto.

A quanto pare il conflitto in Medio Oriente preoccupa non poco Antonio Tajani che di recente ha avuto modo di parlare nuovamente della situazione. Il ministro degli Esteri ha sottolineato di essere preoccupato per un allargamento del conflitto, ma ha poi concluso che bisogna fare qualsiasi cosa per evitare la realizzazione di questo scenario.

Evitare il peggio

Il conflitto in Medio Oriente continua senza sosta e recentemente Antonio Tajani ha avuto modo di parlare della situazione ammettendo una certa preoccupazione. Il ministro degli Esteri ha infatti ribadito di essere preoccupato per un allargamento della guerra, aggiungendo però che bisogna fare tutto il possibile per evitare che ciò accada.

Una dichiarazione che arriva poche ore dopo i nuovi bombardamenti registrati a Gaza, dove sarebbero almeno dodici le persone che hanno perso la vita durante un nuovo attacco israeliano a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Ma stando alle informazioni condivise, sembra che ci siano vittime anche a Jabalia, nel nord dell’enclave palestinese.

Il monito dell’Onu

Dopo aver richiesto ufficialmente per la prima volta il cessate il fuoco, l’Onu torna a farsi sentire tramite le parole di Volker Türk. L’alto commissario dell’Onu per i diritti umani ha infatti sottolineato come anche Israele abbia una responsabilità significativa per quanto riguarda la crisi umanitaria attualmente presente a Gaza.