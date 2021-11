Meghan Markle in abito rosso con Harry a Galà Intrepid Museum Ny

Roma, 11 nov. (askanews) – Meghan Markel in abito rosso con il consorte principe Harry arrivano sul tappeto rosso del Galà “Salute to Freedom” all’Intrepid Museum di New York, alla vigilia della Giornata degli ex combattenti. La coppia si ferma a parlare con i presenti e un giornalista lancia la domanda: “Quale è il vostro messaggio per i veterani questa sera?”. Nessuna risposta. Ma poco dopo un’altra domanda di un giornalista va a segno: “Meghan, sei orgogliosa di tuo marito?”.

A questo punto la duchessa di Sussex si gira e afferma: “Sono sempre orgogliosa di lui, sì”.