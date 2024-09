A distanza di due anni dalla morte della regina Elisabetta, sono venuti fuori alcuni retroscena che i fan della Royal Family non hanno gradito per niente. Sembra che Meghan Markle, poco prima della scomparsa della sovrana, abbia minacciato la famiglia reale.

Meghan Markle: minacce alla famiglia reale prima della morte della regina

L’8 settembre 2022 moriva la regina Elisabetta, una delle figure più longeve e amate della famiglia reale inglese. A distanza di due anni, gli esperti di Royal Family hanno riportato in auge un’intervista di Meghan Markle che sembra contenere alcune minacce nei riguardi dei familiari di suo marito Harry.

Cosa ha detto Meghan Markle?

L’intervista è andata in scena il 29 agosto 2022, meno di 2 settimane prima della morte della regina. Meghan Markle, parlando dell’addio alla famiglia reale, aveva rivelato di non aver dovuto firmare nessun accordo di non divulgazione. La duchessa di Sussex aveva dichiarato:

“Non ho mai dovuto firmare nulla che mi impedisse di parlare. Posso parlare di tutta la mia esperienza e scegliere di non farlo”.

Meghan Markle: minacce o semplici dichiarazioni?

Secondo gli esperti reali, il fatto che Meghan Markle abbia sottolineato di essere libera di parlare o non della sua vita a corte si traduce con velate minacce alla famiglia reale. E’ davvero questa la realtà dei fatti? Roya Nikkhah del Sunday Times ha dichiarato: