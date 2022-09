Meghan scrive a re Carlo una lettera: vuole un incontro per chiarirsi

Meghan ha chiesto un'udienza personale a re Carlo, sembra che voglia chiarirsi con lui prima di tornare negli States.

Sembra che Meghan Markle, moglie del principe Harry, abbia chiesto di poter incontrare Re Carlo III da sola. Il suo scopo sarebbe quello di riuscire ad approfittare della permanenza attuale nel Regno Unito per provare a chiarire i dissapori nati tra la coppia e la Corona.

Dopo la morte della Regina Elisabetta, potrebbero nascere nuovi equilibri.

Meghan scrive a re Carlo una lettera: l’iniziativa

Non è ancora noto quale sarà la posizione di Re Carlo in relazione a questa nuova circostanza e se, in particolare, dimostrerà di avere lo stesso temperamento moderato della madre sulla questione riguardante il figlio Harry e sua moglie Meghan Markle.

Neil Sean, della Nbc News e Msnbc, comunica che la duchessa avrebbe chiesto un’udienza privata e personale al nuovo sovrano.

Il corrispondente ha commentato questo gesto: “Si tratta di una richiesta molto coraggiosa da parte di Meghan”. Infatti sarebbe anche la prima volta, per la donna, compiere un passo del genere.

“Molto probabilmente, avrà il desiderio di chiarire con il suocero le ragioni legate alle scelte compiute negli ultimi due anni”, conferma lo stesso Sean.

La possibilità di un ulteriore peggioramento dei rapporti

Non si esclude l’ipotesi che mira a credere che un confronto possa invece portare i rapporti ad inasprirsi ulteriormente. D’altra parte, era stato lo stesso Carlo a prendere personalmente la decisione di privare i figli di Harry e Meghan dei titoli nobiliari e di tutti i relativi privilegi.

Secondo il The Sun, quest’ultima è una questione che starebbe molto a cuore a Meghan, a sua volta motivo di un’accesa lite tra la coppia e il sovrano.

Ragion per cui, la duchessa potrebbe aver espresso la volontà di placare i toni o, eventualmente, mettere le mani avanti in vista dell’uscita della prossima autobiografia di Harry.

Tra i vari temi, il libro conterrebbe alcune rivelazioni pesanti sui rapporti intercorrenti tra il principe e la famiglia reale.