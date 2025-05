Melissa Satta si apre senza filtri a “Verissimo”. Racconta la sua vita, la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng, e il presente con un nuovo amore. La storia non è solo gossip, ma una vicenda umana di dolore, crescita e speranza.

Melissa Satta racconta il dolore del divorzio e la nuova vita con Boateng alle spalle

Il divorzio è stato tostissimo, il dolore più grande della mia vita.” Le parole dell’ex velina di “Striscia la Notizia” colpiscono, vere e crude. La separazione da Boateng, con cui ha condiviso anni e il figlio Maddox, non è stata facile. Ma Melissa Satta tiene a precisare che con l’ex calciatore il rapporto resta ottimo. “Nonostante tutto, c’è rispetto,” confida, come a voler spezzare quel silenzio che spesso circonda le separazioni famose.

Poi la vita cambia, lenta ma inesorabile. Da circa un anno, la showgirl è legata a Carlo Gussalli Beretta. “È un ragazzo semplice, ci assomigliamo,” racconta con un sorriso che tradisce la tranquillità ritrovata. Un amore fatto di piccole cose: la routine, le cene presto, gli allenamenti di Maddox. “Alle 21.30 sono già sotto le coperte,” scherza, ma c’è dietro una scelta di vita, di calma e famiglia.

Tra passato e presente, la confessione di Melissa Satta sulla fine con Boateng

Il primo incontro con Carlo? Melissa Boateng lo descrive come un incontro tra due vite che già si conoscevano. “Conoscevo già sua mamma, molto attiva nel mondo della moda. Quando ci siamo ritrovati entrambi single, abbiamo iniziato a scriverci.” All’inizio c’era diffidenza, normale. “Lui è stato bravo a conquistarmi,” ammette, felice di aver dato una nuova chance all’amore.

Sul futuro la 39enne è più cauta. “Mi godo ogni momento, vivo giorno per giorno.” Non vuole fare programmi, né pressioni. “Lui è più giovane, certo, e forse vorrà qualcosa in futuro, ma ora non serve pensarci.” È la filosofia di chi ha imparato a prendersi il tempo, a non farsi travolgere da aspettative. Perché, in fondo, quello che deve arrivare… arriva.