Meloni al Teatro Parenti e lo slittamento delle tempistiche per il Ponte sullo Stretto

Meloni ha salutato i fan a Milano e ha ribadito la sua posizione sul referendum, mentre il governo ha aggiornato il piano finanziario del Ponte sullo Stretto fino al 2034

All’uscita dal Teatro Parenti a Milano la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato sostenitori e si è concessa alcuni selfie prima di ripartire per Roma. L’intervento pubblico era parte della campagna per il sì al referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo: dal palco la premier ha cercato di convincere gli indecisi e di smorzare la retorica dell’avversario politica.

Nel corso del comizio Meloni ha invitato a non «cadere nella trappola» di chi propone un voto di protesta esclusivamente contro la sua persona e ha sottolineato la sua volontà di portare la legislatura a termine, chiedendo di essere giudicata sul complesso del suo operato. Queste parole sono state accompagnate da un contatto diretto con i simpatizzanti, un gesto pensato per rafforzare il messaggio politico in vista della consultazione popolare.

Il messaggio politico e la mobilitazione per il referendum

La leader ha adottato una strategia di comunicazione che combina il discorso istituzionale con momenti informali; il saluto all’uscita del Teatro Parenti ne è un esempio. Sul palco Meloni ha ribadito che non intende lasciare la guida del governo e che il voto dovrebbe fondarsi sui contenuti della riforma e non su valutazioni di carattere personale. Questo invito è stato rivolto in modo particolare a chi la osteggia, con l’obiettivo di spostare il dibattito sul merito delle norme piuttosto che sulla polarizzazione politica.

Impatto sulla campagna elettorale

La coreografia degli incontri pubblici — tra discorsi formali e foto con i fan — serve a rinforzare il consenso e a creare narrativa attorno al voto. In vista del 22 e 23 marzo, il messaggio di Meloni è chiaro: trasformare il referendum in un’occasione per valutare la riforma del sistema giudiziario e non come un plebiscito personale contro la premier. L’uso di gesti simbolici e un linguaggio diretto sono stati elementi chiave della sua apparizione a Milano.

Il ponte sullo Stretto: nuovo cronoprogramma e conferma degli stanziamenti

Parallelamente alla campagna referendaria, in Consiglio dei ministri è stato approvato il decreto sui commissari straordinari che ridefinisce il cronoprogramma del progetto del Ponte sullo Stretto. L’iter, rilanciato dal ministero delle Infrastrutture e licenziato dopo un passaggio alla Ragioneria generale dello Stato, disciplina l’organizzazione dei lavori e la distribuzione delle risorse nel tempo, pur mantenendo invariato lo stanziamento complessivo di 13,5 miliardi per la realizzazione a partire dal 2026.

Motivazioni e numeri chiave

Il decreto è una risposta alla frenata imposta dalla Corte dei conti e tiene conto delle necessità di rimodulazione emerse durante i rilievi tecnici. Nel nuovo piano sono riportate le ripartizioni annuali: 26 milioni per il 2030, 407 milioni per il 2031, 857 milioni per il 2032, 293 milioni per il 2033 e 1,204 miliardi per il 2034. Questa rimodulazione serve a tenere conto dello slittamento dell’avvio del cantiere, originariamente previsto per il 2026, e ad evitare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Reazioni politiche e prospettive operative

Il decreto ha ricevuto dichiarazioni di soddisfazione da chi sostenva la ripartenza, con il ministro Matteo Salvini che ha salutato l’approvazione come un passo avanti e con l’ad di Stretto di Messina che ha sottolineato come la distribuzione delle risorse non aumenti l’impegno finanziario complessivo. Allo stesso tempo le opposizioni hanno criticato la decisione, definendola un «accanimento terapeutico» e chiedendo che le risorse siano invece destinate ad altre infrastrutture giudicate più urgenti.

Il decreto, approvato dopo un lungo confronto tecnico culminato in Consiglio dei ministri, apre una nuova fase per l’opera ma segna anche l’accettazione del fatto che il percorso amministrativo e giudiziario avrà ancora un peso determinante sulle tempistiche. I prossimi passi prevedono l’attuazione pratica degli adempimenti previsti con le risorse disponibili, senza maggiori oneri per lo Stato, e la necessità di monitorare ricorsi e osservazioni che potrebbero influenzare ulteriormente il calendario dei lavori.