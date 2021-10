Giorgia Meloni: “Con Salvini a volte abbiamo avuto difficoltà a capirci” e a chi la indica come prossima premier dice: “Questo va chiesto agli italiani"

Giorgia Meloni a tutto campo nel nuovo libro di Bruno Vespa in uscita il 4 novembre: “Con Salvini a volte abbiamo avuto difficoltà a capirci”. La leader di FdI promette una nuova classe dirigente di governo “esterna” e nelle pagine di “Perché Mussolini rovinò l’Italia (e come Draghi la sta risanando)” spiega cosa sia per lei l’antifascismo.

Non un precetto, ma piuttosto “un’arma politica surreale”. Ha detto Meloni nel libro del decano dei giornalisti tv: “Se vinceremo le elezioni, per il consiglio dei ministri, ho in mente nomi di persone esterne a Fratelli d’Italia, ma con noi compatibili. Persone della società civile con cui intrattengo rapporti che hanno grande competenza e il coraggio che serve”. Il tema caldo è quello della sua figura come premier: “Questo va chiesto agli italiani.

In ogni caso non dovremo fermarci al mio nome”.

E sui contrasti con il leader leghista Matteo Salvini? Ci sono stati. “Abbiamo due caratteri molto diversi: io diretta al limite dello sgarbo, lui più riflessivo. Abbiamo avuto, a volte, una difficoltà obiettiva a capirci”. Il tema forse più delicato di tutti, specie dopo l’inchiesta Lobby Nera, è quello dell’antifascismo.

Ha spiegato la Meloni a Vespa: “L’antifascismo nella storia repubblicana e ancora oggi non è il precetto costituzionale che vieta ovviamente la ricostituzione del disciolto Partito fascista. È un’arma politica surreale utilizzata contro l’avversario politico, a seconda delle circostanze, da Berlusconi in poi”.