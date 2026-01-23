Meloni e Merz: Unire Italia e Germania per Costruire una Nuova Europa

In un contesto geopolitico sempre più complesso, la premier italiana Giorgia Meloni ha evidenziato la necessità di creare un’alleanza strategica con la Germania, rappresentata dal cancelliere Friedrich Merz. Durante un recente vertice intergovernativo, Meloni ha sottolineato l’importanza di adottare un approccio pragmatico e meno impulsivo nei rapporti con gli Stati Uniti, in particolare riguardo alla situazione di Gaza.

Richiesta di revisione del Board of Peace

Al termine dell’incontro, la premier ha rivelato di aver chiesto a Donald Trump di riaprire la configurazione del Board of Peace per Gaza. Ha citato problemi costituzionali che renderebbero difficile per l’Italia aderire a tale organo. Meloni ha sottolineato che l’Unione Europea deve decidere se essere protagonista della propria storia o subirla passivamente. In questo contesto, ha evidenziato la necessità di lucidità, responsabilità e coraggio nella gestione delle sue politiche.

L’asse Italia-Germania

Il cancelliere Friedrich Merz ha espresso pieno sostegno alla posizione della premier Giorgia Meloni, affermando che l’Europa sta ora seguendo un traino italo-tedesco. Italia e Germania si pongono come leader in vari ambiti. Meloni ha reagito con un sorriso a una domanda su un possibile sostituto di Emmanuel Macron nel contesto europeo, definendo tali interpretazioni come infantili e inadeguate alla gravità della situazione attuale.

Accordi bilaterali e sostegno all’Ucraina

Durante il vertice, Meloni e Merz hanno firmato diversi accordi di cooperazione, tra cui uno focalizzato su sicurezza, difesa e resilienza. I leader hanno ribadito il loro impegno a sostenere l’Ucraina, evidenziando la necessità di garantire solidità e stabilità nella regione. La premier ha manifestato la sua delusione per le critiche rivolte da Zelensky all’Europa, sottolineando di essere stata tra le prime a chiedere un risveglio dell’Unione.

Impegni concreti per Kiev

Il documento firmato durante il vertice stabilisce un chiaro impegno di Roma e Berlino a fornire garanzie di sicurezza a Kiev non appena le condizioni lo permetteranno. I ministri degli Esteri e della Difesa dei due Paesi hanno accolto con favore l’incontro tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, affermando che la voce dell’Europa deve essere ascoltata in queste delicate trattative.

Prospettive future e cooperazione internazionale

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha comunicato l’adesione dell’Italia a un accordo multilaterale per il controllo dell’export di armi, un passo importante per evitare conflitti tra partner europei. Nonostante le tensioni, entrambi i leader hanno espresso un desiderio di collaborazione e di affrontare insieme le sfide globali, con un occhio attento alla competitività sul mercato internazionale.

Il governo italiano attende una risposta dalla Casa Bianca riguardo alla proposta di Donald Trump sul Board of Peace. Si riconosce l’urgenza di riformulare le attuali strutture di governance. Le dichiarazioni di Giorgia Meloni e Friedrich Merz evidenziano una chiara volontà di collaborazione per affrontare le sfide europee e globali, sottolineando l’importanza di un’Europa unita e determinata.