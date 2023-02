Meloni esclusa dalla cena tra Zelenksy, Macron e Scholz: con lei un bilaterale

Giorgia Meloni sarebbe stata deliberatamente esclusa dalla cena tra Volodymyr Zelenksy, Emmanuel Macron ed Olaf Scholz: con lei il capo di stato di Kiev in visita oggi a Bruxelles avrà solo un bilaterale che alcuni media definiscono “marginale”.

Insomma, la premier italiana si incontrerà con il presidente Ucraino esclusivamente in un faccia a faccia ed a tavola qualcuno non ce l’ha voluta.

Meloni esclusa dalla cena: il “colpevole”

Chi è il colpevole? Gli occhi ed i sospetti sono puntati su Macron, che con Meloni non ha mai avuto, cortesemente ricambiato, rapporti idilliaci. Repubblica però spiega con un pizzico di malignità che “quando Giorgia Meloni, poco dopo il tramonto, vola a Bruxelles per il consiglio europeo, a Parigi sta per cominciare la cena fra Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Volodymyr Zelensky“.

E ancora: “Lei, la premier italiana, non è stata invitata. Né il presidente francese le aveva detto nulla di quest’appuntamento l’ultima volta che si erano sentiti al telefono, lunedì scorso”.

Le polemiche sulla “considerazione all’estero”

Insomma, è ovviamente scoppiata la polemica con le opposizioni che alludono alla “scarsa considerazione” in cui è tenuta la premier italiana e, de relato, il paese che essa rappresenta. Zelensky era reduce dalla sua giornata londinese dove ha incontrato il premier britannico Rishi Sunak e Re Carlo ed ha parlato a Westminster.

Da Palazzo Chigi e pare per bocca del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari si minimizza e si allude al “protagonismo di Macron” ed al fatto che, con tutti i guai interni che ha oggi, accreditarsi all’estero per lui è una sorta di “salvagente”, una come Meloni oggi farebbe ombra a chiunque. Altri media spiegano invece che la scelta del presidente francese sarebbe il prodotto “di mesi di gelo tra i due leader”, come sottolinea Linkiesta.