Giorgia Meloni, in un videomessaggio all’assemblea della Cna, ha dichiarato che è una falsità ideologica che artigiani e piccoli imprenditori siano evasori.

Meloni: “Falsità che artigiani e piccoli imprenditori siano evasori”

Il premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio all’assemblea della Can (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa), ha dichiarato che lo scopo del governo è “non disturbare chi vuole fare, smentendo la falsità ideologica che artigiani e piccoli imprenditori siano per forza evasori. Una menzogna, che noi abbiamo sempre combattuto“. “Vogliamo dimostrare quanto questa menzogna fosse infondata creando un nuovo rapporto tra Stato e cittadini, che devono lavorare insieme, come un’unica impresa. Noi combattiamo l’evasione fiscale, quella vera, non quella presunta” ha aggiunto la premier. Il governo, secondo la Meloni, ha dimostrato un approccio diverso rispetto al passato in quanto ha avuto il coraggio di fare quella riforma del Fisco “che l’Italia aspettava da decenni“, che punta a costruire un rapporto nuovo tra Stato e contribuente, di collaborazione e fiducia.

Meloni e l’economia italiana: tasse ed evasione

La premier ha voluto ribadire come l’insopportabile equazione tra partita Iva, piccolo imprenditore ed evasione “sia una menzogna, una falsità ideologica che per troppi anni ha giustificato un atteggiamento persecutorio e infondato. E noi che lo abbiamo combattuto sempre oggi vogliamo dimostrare quanto fosse infondato creando un nuovo rapporto tra Stato, cittadino e imprese che sia basato sul principio che lo Stato e i cittadini sono come un’azienda, più lavorano insieme, più riusciranno a produrre ricchezza“. Giorgia Meloni ha lodato il lavoro degli artigiani, considerati un simbolo del Made in Italy. “Considero da sempre gli artigiani e le piccole e medie imprese l’ossatura della nazione, la spina dorsale fatta di uomini, donne e famiglie che ogni giorno consente all’Italia di produrre ricchezza e posti di lavoro” ha dichiarato. “Voi non avete mai fatto mancare il vostro contributo, orgoglioso, costruttivo, realista, e noi non faremo mancare la nostra disponibilità ad ascoltare e comprendere le necessità di un mondo così importante per l’economia italiana. Artigianato e Pmi sono uno dei fiori all’occhiello della nostra nazione” ha aggiunto la premier.