La storia d’amore tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno potrebbe non essere del tutto finita. Secondo alcune indiscrezioni, la presidente del Consiglio starebbe rassicurando il padre di sua figlia Ginevra.

Giorgia Meloni e Giambruno: la storia non è finita

Secondo la rubrica Forse non tutti sanno che del settimanale Oggi a cura del giornalista Alberto Dandolo, la storia d’amore tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno non è finita del tutto. “Siamo davvero sicuri che tra Giorgia Meloni, 46, e Andrea Giambruno, 42, sia davvero finita?“, chiede il giornalista. Ma quali sarebbero i motivi di questa ‘rottura non rottura’?

L’indiscrezione su Giorgia Meloni e Giambruno

Stando a quanto sostiene Dandolo, Meloni e Giambruno “continuerebbero ad avere una comunicazione cordiale e tenera, non soltanto per amore della figlia Ginevra“. Oltre che dall’amore per la pargola, Giorgia e Andrea sarebbero ancora uniti da quel sentimento che li ha tenuti insieme per dieci anni. Inoltre, il giornalista, dopo il caos legato ai fuorionda di Striscia, sarebbe disposto a tutto “per farsi valere legalmente su quelli che considera dei pretestuosi attacchi mediatici“. La premier, dal canto suo, “cerca di contenerlo e rassicurarlo“.

Meloni e Giambruno: se la rottura fosse un bluff?

Ammesso il fatto che la storia tra Meloni e Giambruno non sia del tutto finita, una domanda sorge spontanea: possibile che la rottura sia stata un bluff? L’indiscrezione lanciata da Dandolo si conclude con un interrogativo che induce ad alcune riflessioni: