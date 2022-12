Home > Video > Meloni: faremo scelte politiche con priorità a saldi di bilancio Meloni: faremo scelte politiche con priorità a saldi di bilancio

Roma, 29 dic. (askanews) – “Per me contano i fatti: noi abbiamo approvato una legge di bilancio che non era facile, abbiamo scelto di fare una manovra politica, scritta in tempi rapidi, in cui pur riuscendo a investire la gran parte delle risorse sulla priorità delle bollette siamo riusciti a iniziare a mantenere gli impegni presi”, riuscendo anche “ad approvarla un giorno prima”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di fine anno. “La volontà è di lavorare, lavorare bene, mantenere le scadenze e alla fine ci siamo riusciti. Io trovo un clima assolutamente positivo all’interno della maggioranza e non lo dico per fatto “Noi siamo in una situazione di emergenza, i provvedimenti sull’energia costano mediamente 5 miliardi al mese. Se il quadro dovesse confermarsi cambiato e una parte di risorse potrebbe liberarsi, daremo priorità ai saldi di bilancio facendo scelte politiche, dove decidiamo di mettere delle risorse, significa che le togliamo da un’altra parte” ha continuato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

