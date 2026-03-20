Meloni e Fedez: oltre 1 milione di views in 20 ore, ma il sentiment è negativo

Meloni e Fedez: oltre 1 milione di views in 20 ore, ma il sentiment è negativo

L’intervista della premier al Pulp Podcast ha avuto un'engagement alto, ma dopo la messa in onda sono diminuiti i contenuti online favorevoli e aumentati quelli sfavorevoli