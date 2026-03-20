L’intervista di Giorgia Meloni al Pulp Podcast ha superato 1 milione di visualizzazioni in sole 20 ore, con 63 mila reazioni e oltre 13 mila commenti.
Secondo l’analisi di Reputation Manager, dal 17 marzo – giorno della diffusione della notizia – si sono registrati circa 19 mila contenuti online dedicati all’evento, con un engagement complessivo di circa 100 mila interazioni. I contenuti sul podcast rappresentano il 12% del totale delle conversazioni online sulla premier nello stesso periodo.
Meloni e Fedez, engagement alto, ma peggiora il sentiment
L’analisi evidenzia una dinamica significativa nel sentiment. Tra il 17 e il 18 marzo, prima della messa in onda, i commenti positivi si attestavano al 6,3% e quelli negativi al 28,9%. Dopo la pubblicazione dell’intervista (19-20 marzo), i positivi scendono al 5,1% mentre i negativi salgono al 29,3%.
Le reazioni: apertura ai giovani e critiche al format
Tra i sostenitori, viene apprezzata la scelta della premier di partecipare a un format rivolto ai giovani, a differenza di altri leader politici. Le critiche, invece, riguardano la conduzione dell’intervista: viene contestata la mancanza di domande incisive, il limitato contraddittorio e il predominio del monologo.
Pulp Podcast, confronto con le altre interviste politiche
In termini di visualizzazioni, l’intervista a Meloni supera nettamente gli altri ospiti del podcast:
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Antonio Tajani: 388 mila visualizzazioni
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confronto tra Nicola Fratoianni e Carlo Calenda: 440 mila
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Antonio Di Pietro: 367 mila
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Roberto Vannacci: 1,9 milioni (in un anno)