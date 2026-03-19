Giorgia Meloni e l'intervista a Pulp Podcast di Fedez: "Preferirebbero che io non esistessi"

Giorgia Meloni a Pulp Podcast: confronto su riforma della giustizia e referendum tra nuovi media, social e reazioni tra consensi e critiche.

Nel contesto politico odierno, le modalità di comunicazione sono diventate fondamentali nel rapporto tra classe dirigente e opinione pubblica. L’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Pulp Podcast, programma guidato da Fedez e Davide Marra, rappresenta un chiaro esempio di questa evoluzione, tra utilizzo di nuovi strumenti mediatici e dibattito sul referendum riguardante la riforma della giustizia. Alcuni passaggi dell’intervista sono stati poi diffusi sui social: ecco le dichiarazioni della premier.

Il podcast, le critiche e la risposta della premier Giorgia Meloni

La partecipazione di Meloni al format condotto da Fedez e Davide Marra ha suscitato un ampio dibattito, soprattutto per la scelta di un canale non tradizionale e percepito come vicino a un pubblico giovane. Questa decisione si inserisce in una strategia comunicativa più ampia, volta a intercettare nuove fasce di elettorato attraverso strumenti diversi da televisione e stampa. Il podcast, infatti, rappresenta uno degli esempi più evidenti di come le piattaforme digitali stiano assumendo un ruolo centrale nell’informazione politica contemporanea.

Di fronte alle numerose critiche ricevute, la premier ha reagito pubblicamente sui social, difendendo la propria scelta e invitando a giudicare dopo aver visto i contenuti: “Quando non parlo, dicono che scappo. Quando parlo, contestano il luogo, il mezzo e pure chi mi intervista. A questo punto il sospetto è uno: che preferirebbero semplicemente che io non esistessi”. Ha poi aggiunto: “Mi spiace, ma su questo non posso accontentarli. Posso però invitarli a una cosa più semplice: guardare la puntata prima di commentarla“. Le polemiche hanno riguardato anche l’assenza di rappresentanti del “no”, ma i conduttori hanno chiarito di aver invitato diversi esponenti politici, tra cui Giuseppe Conte ed Elly Schlein, senza ricevere adesioni.

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Giorgia Meloni a Pulp Podcast di Fedez: “In questa campagna elettorale si è detto di tutto”

Durante la sua partecipazione a “Pulp Podcast”, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha respinto l’idea che il comportamento elettorale sia guidato esclusivamente dalle emozioni o da errori di comunicazione politica. Ha riconosciuto che nel corso della campagna elettorale non sono mancati scivoloni e dichiarazioni discutibili, ma ha sottolineato come le criticità non riguardino una sola parte. In questo contesto ha affermato: “Non si può continuare a dire che i cittadini votano emotivamente perché noi stiamo ‘sbagliando la campagna elettorale’. Per carità, in questa campagna si è detto di tutto e mi pare più dall’altra parte che dalla nostra. Ci sono stati errori, sono volate cose del tutto surreali, per carità“.

Parlando della riforma della giustizia, Meloni ha evidenziato la volontà di renderla comprensibile e accessibile, evitando tecnicismi complessi. Secondo la premier, il voto referendario non dovrebbe essere interpretato come un giudizio sul governo, bensì come una scelta sui contenuti: “Non si vota sulla Meloni – si vota sulla giustizia“. Ha inoltre criticato il fronte contrario, accusandolo di trasformare la consultazione in uno scontro politico personale, invece di entrare nel merito delle proposte. A suo avviso, anche chi è contrario all’attuale esecutivo dovrebbe valutare la riforma per i suoi effetti concreti sul sistema giudiziario.