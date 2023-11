Meloni in Croazia, alleanza chiave per contenere i flussi migratori

Giorgia Meloni in visita in Croazia ha parlato anche dell'accordo stretto con l'Albania

La premier Giorgia Meloni si trova in visita a Zagabria, dove ha incontrato il presidente croato Andrej Plenkovic.

“Sono felice di essere qui a distanza di tanti anni dall’ultima visita di un presidente del Consiglio italiano per valorizzare la nostra amicizia e rilanciare la cooperazione strategica tra i nostri popoli” ha detto il presidente del Consiglio. La visita nella capitale croata aveva come obiettivo quello di stringere nuove alleanze, per contenere meglio i flussi migratori. All’incontro erano presenti anche il primo ministro maltese Robert Abela e quello polacco Mateusz Morawiecki. Ieri la premier ha partecipato anche alla cena organizzata dal presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, che aveva come focus l’Agenda strategica Ue 2024-2029, già discussa a Granada.

Il patto con l’Albania

Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei giornalisti, è intervenuta anche sull’intesa stipulata con l’Albania. “Un accordo tra due governi ha bisogno di una messa a terra di vario genere, dai trattati internazionali in poi. Sono norme che confronteremo con il Parlamento. Vedo un nervosismo che non comprendo” le parole della premier, che ha continuato “Se questo accordo funziona bene può diventare anche un modello per altre nazioni. Mi dispiace che se c’è qualcuno che vuole dare una mano all’Italia viene trattato da alcuni italiani come un paria. Evidentemente non si ritiene più di sinistra aiutare l’Italia e accogliere i migranti, io voglio ringraziare Rama“.

Schengen sospeso per altri 20 giorni

Intanto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato a SkyTg24 di aver “richiesto un’ulteriore proroga di 20 giorni” del trattato di Schengen. “Non è una cosa per noi piacevole” ha aggiunto il capo del Viminale. Anche la Slovenia ha esteso i controlli ai confini con Croazia e Ungheria fino al 9 dicembre, prorogandoli quindi di altri 20 giorni.