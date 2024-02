La premier Giorgia Meloni sarà a Tokyo dal 4 al 6 febbraio per un bilaterale con il Primo Ministro Fumio Kishida.

Il programma di Giorgia Meloni a Tokyo

Prima del bilaterale, previsto in agenda lunedì prossimo, la Presidente del Consiglio ha in programma un incontro con i vertici di alcune aziende giapponesi, per promuovere collaborazioni industriali e attrarre investimenti in Italia. Lo scopo è quello di rafforzare la cooperazione in ambito economico e industriale.

I temi da affrontare per Giorgia Meloni a Tokyo

Dopo 4 incontri tra il Primo ministro giapponese e la Presidente del Consiglio italiana, gli obiettivi della Premier sono chiari: condividere le priorità della presidenza italiana e assicurare continuità sui principali temi: pace e stabilità nell’Indo-Pacifico, intelligenza artificiale, rapporti con le nazioni in via di sviluppo e le economie emergenti.

Le aziende giapponesi in Italia e Giorgia Meloni a Tokyo

I rapporti tra Italia e Giappone sono alimentati dalla forte presenza imprenditoriale tricolore in Giappone. Si parla di oltre 160 aziende in settori tradizionali, agro-industria, tessile, abbigliamento e gioielleria e ad alto contenuto tecnologico: chimica, farmaceutica, macchinari, automotive, trasporti ferroviari, impianti per energia verde e acciaio.

Mentre, il Giappone guarda con grande attenzione alle iniziative promosse dall’Italia in linea con il vertice di Hiroshima.