La recente missione della premier Giorgia Meloni negli Stati Uniti e in Canada si è conclusa con un annullamento del ricevimento in onore della premier a Toronto, a causa delle preoccupazioni sulla sicurezza dovute alle proteste pro-Palestina.

Meloni, la sinistra userebbe Mattarella contro il premierato

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha contattato i rappresentanti della comunità italiana telefonicamente in seguito all’annullamento. La missione ha ottenuto il sostegno di Joe Biden e Justin Trudeau, focalizzandosi su questioni come la de-escalation in Medio Oriente e la risposta agli Houthi nel Mar Rosso. La premier ha affrontato domande sulla politica italiana, respingendo accuse di scontro con il presidente della Repubblica e criticando la sinistra per cercare di costruire uno scontro artefatto con il presidente della Repubblica

Nel punto stampa, Meloni discute delle tensioni politiche italiane e della riforma del premierato, assicurando che non mina i poteri del capo dello Stato. La premier sottolinea la figura di garanzia del presidente Mattarella e respinge le speculazioni provenienti dal Quirinale. Meloni esprime preoccupazione per la mancanza di solidarietà alle forze dell’ordine da parte della sinistra e ribadisce la necessità di evitare generalizzazioni sugli errori commessi. Mentre la Sardegna attende risultati e il primo riconteggio si sta svolgendo, Meloni afferma di non pentirsi di sostenere Paolo Truzzu, sottolineando la necessità di aspettare l’esito del riconteggio senza richiedere ulteriori verifiche.