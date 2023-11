Meloni: "Mai un Governo senza rimpasti. Voglio battere un altro record"

Mai un governo senza rimpasto. Questa è la ferma volontà che è stata espressa dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La premier si è posta un chiaro obiettivo: quello di finire la legislatura con la stessa squadra di Governo con la quale ha iniziato, un obiettivo che – ha ricordato la stessa Meloni sarebbe già un record. Nel libro di Bruno Vespa “Il rancore e la speranza” che uscirà il prossimo 8 novembre per Mondadori/Rai Libri si è rivolta anche contro chi le ha fatto un certo tipo di attacchi: “Gli attacchi contro di me? Sono misogini”.

Meloni: “Dicono che una donna non può reggere la pressione”

Si è poi parlato infine di una Meloni “rinchiusa nel bunker”, ma la presidente del Consiglio ha dimostrato quanto non sia affatto così: “Ma figuriamoci per dimostrare quanto sia profondo il mio nervosismo, dicono: si confida con la sorella Arianna. Ha capito che grande notizia?”. Ha poi proseguito, osservando: “Tentano di accreditare la tesi che la testa di una donna non può reggere di fronte alla pressione. Come quei legislatori che, fino a qualche decennio fa, ritenevano che le donne non potessero fare il magistrato perché, quando hanno il ciclo, non ragionano bene”.

“Governo? Mai senza rimpasto”

Infine alla domanda se avesse avuto l’intenzione di fare un rimpasto di Governo, la presidente del Consiglio si è opposta con grande fermezza, infine ha aggiunto: “Voglio battere un altro record: finire la legislatura con lo stesso governo con cui l’ho iniziata. Sarebbe la prima volta nella storia repubblicana. Silvio Berlusconi è stato a Palazzo Chigi cinque anni, ma con due governi diversi”.