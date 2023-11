Giorgia Meloni ha rotto il silenzio sull’argomento che ha fatto molto parlare in questi giorni: lo scherzo telefonico, da parte di due comici russi, di cui è stata vittima.

“Il mio consigliere diplomatico si è dimesso”

“Questa mattina il mio consigliere diplomatico Talò ha rassegnato le dimissioni“, ha dichiarato Giorgia Meloni, che ha aggiunto: “Questa vicenda non è stata gestita bene“.

“Da parte del consigliere diplomatico è stato un gesto di responsabilità, di queste telefonate ne abbiamo fatte almeno 80 e mi dispiace che in questo inciampo sia messo in discussione ciò che è stato fatto. Ringrazio lui e l’ufficio diplomatico. Io se ricevo una telefonata dall’ufficio del consigliere diplomatico la devo dare per buona. Penso che si sia confermata la coerenza del governo“, ha poi aggiunto Meloni. “Ho avuto un dubbio sul passaggio del nazionalismo ucraino, non potevo avere una certezza. L’ho segnalato agli uffici diplomatici, c’era qualcosa che non tornava. C’è stata superficialità“.

Dalla propaganda del Cremlino all’Ucraina

“La telefonata è stata rilanciata prima di tutto da programmi organici alla propaganda del Cremlino e questo dovrebbe indurre a riflettere chi sta facendo da megafono a questi comici“, ha aggiunto Giorgia Meloni.

La Premier si è espressa anche su quanto detto della Guerra in Ucraina: “La stanchezza per la guerra in Ucraina? Non ho detto nulla di nuovo, io sono consapevole che le opinioni pubbliche, anche la nostra, soffrono per le conseguenze del conflitto. È un tema che ho segnalato a 360 gradi. Non sono un alieno per non capire che tra inflazione, prezzi delle materie prime non ci siano conseguenze“, ha concluso la Presidente del Consiglio.

