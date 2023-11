Salvini, minacce di morte per il leader della Lega. Meloni: "Più ci attaccano, più ci rafforziamo"

Salvini, minacce di morte per il leader della Lega. Meloni: "Più ci attaccan...

Salvini, minacce di morte per il leader della Lega. Meloni: "Più ci attaccan...

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha ricevuto una minaccia di morte. La reazione della presidente del Consiglio Meloni non si è fatta attendere.

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini ha ricevuto una minaccia di morte. Sulle mura di un edificio situato in piazza Libia a Milano è stato infatti scritto a chiare lettere “Salvini deve morire”. Sulla vicenda sono intervenuti il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della ragione Veneto Luca Zaia, passando infine per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Salvini riceve minacce di morte: “Chi pensa di spaventarci si sbaglia di grosso”

Attraverso un post sui social, il leader della Lega ha condannato l’episodio riservando parole durissime: “Sabato manifesteremo a Milano per difendere i valori dell’Occidente e censurare qualsiasi forma di violenza e antisemitismo. Chi pensa di spaventarci, come qualche baby-gang che mi ha minacciato di morte imbrattando un palazzo nella mia città, si sbaglia di grosso. Mi dispiace per i proprietari dell’immobile: spero che gli idioti vengano identificati e puniti facendo ripulire le scritte.

Avanti, senza paura e col sorriso”.

La reazione della presidente del Consiglio Meloni e l’avvio delle indagini

Nel frattempo, la presidente del Consiglio Meloni, attraverso un post tanto breve quanto conciso ha scritto: “Più ci attaccano, più ci rafforziamo. Solidarietà a Matteo Salvini”. Nel frattempo, la Digos ha avviato le indagini. “Ci aspettiamo un’unanime presa di distanza da parte di tutte le forze politiche”, ha infine dichiarato la Lega.