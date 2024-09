Meloni: "Oggi commemoriamo il trionfo nel voto del 2022"

Ricorriamo oggi l’evento di due anni fa, quando Fratelli d’Italia si affermò come il partito dominante sia nel centrodestra che in tutta la nazione, in seguito al trionfo nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Il premier, in un messaggio sui suoi profili social, richiama alla memoria tale rilevante anniversario: “Il peso della responsabilità che avvertivamo allora – afferma – rimane inalterato anche oggi”.