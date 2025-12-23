Giorgia Meloni e il regalo di Natale ai ministri: ecco cosa ha scelto la prem...

Durante l’ultimo Consiglio dei Ministri prima di Natale, la premier Giorgia Meloni ha voluto fare un regalo alla sua squadra di governo. Ecco cosa ha scelto e il costo.

Questa mattina, martedì 23 dicembre 2025, ci sarà una riunione lampo per l’approvazione della Manovra in Senato.

Ieri, durante, l’ultimo vero Consiglio dei Ministri prima di Natale, Giorgia Meloni ha voluto sorprendere la sua squadra di governo con regali natalizi made in Italy. Cosa ha scelto la premier? Innanzitutto i regali sono stati distribuiti sul tavolo circolare di Palazzo Chigi. Si tratta di uno svuota-tasche in porcellana Ginori 1735 raffigurante o il Duomo di Milano o la Chiesa di San Miniato al Monte a Firenze e un paired con un diffusore di profumo per la casa.

Giorgia Meloni e il regalo di Natale ai ministri: quanto costa?

Come abbiamo visto, Giorgia Meloni ha donato ai ministri porcellane e profumi. Entrambi gli oggetti sono stati inoltre impacchettati in una confezione di Campo Marzio. Ma, il costo? Per quanto riguarda lo svuota-tasche, sul sito Campomarzio70 è venduto a 245 euro, con modelli simili della stessa fascia. Ci sono anche altri svuota-tasche Ginori 1735 che vanno dai 198 ai 260 euro.