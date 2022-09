Meloni: “Ricostruzioni irreali, il governo sarà di livello”

"Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un Governo di Centrodestra" scrive in un tweet Giorgia Meloni

“Non credete alle bugie che circolano”. Con un tweet Giorgia Meloni smentisce le ricostruzioni dei giornali sul toto-ministri del suo futuro governo, a cominciare dal “problema Salvini”.

“Il problema Salvini”

“Il nodo da sciogliere”, “Scoglio decisivo il Viminale” e cosi via.

Nel toto-ministri che impazza nei titoli dei giornali, il “problema Salvini” la fa da padrone. “Troppo filo- russo per entrare nella compagine governativa” fanno sapere i giornali bene informati dalle solite fonti anonime, ipotizzando addirittura un appoggio esterno della Lega al futuro governo Meloni, nel caso di un accordo non soddisfacente per il loro leader. Poi, Tajani praticamente onnipresente in ogni casella del futuro governo, a partire dall’ipotesi di diventare vice- premier insieme a Matteo Salvini.

Ovviamente un riposizionamento dei rapporti di forza all’interno dell’alleanza di centrodestra dopo il deludente risultato elettorale della Lega è cosa ovvia ma alla marea incontrollabile di indiscrezioni dopo il silenzio post-elezioni, ha pensato la Meloni stessa a porre un freno. Rivolgendosi direttamente ai suoi elettori e, in generale, ai cittadini.

Il tweet della Meloni: “Governo di livello”

“Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un Governo di Centrodestra” -afferma in un tweet -“Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co.

vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà. Non credete alle bugie che circolano” conclude la leader di Fratelli d’Italia.

La nota congiunta

Una dichiarazione preceduta da una nota congiunta diffusa dopo l’incontro formale di questa mattina con Salvini nel quale si specificava di aver fatto il punto della situazione esprimento ” soddisfazione per la fiducia data dagli italiani alla coalizione e hanno ribadito il grande senso di responsabilità che questo risultato comporta”.