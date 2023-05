Meloni su Twitter: cosa c'è dietro le scelte social della premier

È fan di Trump e ignora Biden, segue Le Pen e non Macron: ecco cosa è emerso dall'analisi dei seguiti sul profilo Twitter di Giorgia Meloni

I social: l’altra faccia del mondo. Che lo si voglia o meno, iscrivendosi sui social network si è soggetti a essere inquadrati per ciò che condividiamo e seguiamo. Da questo secondo aspetto si può capire molto degli interessi di una persona. Anche di Giorgia Meloni. Ecco cosa è emerso dall’analisi dei suoi seguiti su Twitter.

Tutti i vertici di Vox ma non Sanchez

Following totali: 245. Tra i fortunati, sul fronte internazionale, a suscitare rispetto e interesse da parte della premier italiana sul social dell’uccello appaiono solo i capi di partito e i colleghi esteri di destra. I vertici di Vox ci sono tutti, manca però il presidente spagnolo Pedro Sanchez. Giorgia Meloni è fan di Donald Trump e ignora Joe Biden. Segue Marine Le Pen e non Emmanuel Macron. Insomma, sembra che le scelte della leader di Fratelli d’Italia siano inquadrate in un’ideologia ben precisa e nient’affatto lasciate al caso.

I following di Giorgia Meloni: touché

Stando pertanto a un’analisi – anche superficiale, se vogliamo – dei personaggi seguiti da Giorgia Meloni, emerge chiaramente un profilo di una leader di destra, che cozza non poco coi tentativi di accreditarsi all’estero – soprattutto in America – quale leader moderata e atlantista.