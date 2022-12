Meloni sul Pos: "Non vale la pena scontrarsi con l'Ue"

Marcia indietro da parte del governo Meloni sul Pos.

Il presidente del Consiglio ha affermato, tramite alcune dichiarazioni riportate dal Corriere della sera: “Non vale la pena andare allo scontro con la Commissione”. Ci sono tuttavia dei retroscena su tale vicenda che sta facendo discutere il mondo politico italiano in queste ore. Sembra infatti che Meloni abbia preso la decisione definitiva durante il volo da Bruxelles a Roma. Un ministro ha fatto comprendere che tale marcia indietro non è un pasticcio politico e non andrà a creare imbarazzi, in quanto sarebbe stata Bruxelles a bocciare la misura.

Lo stop definitivo è giunto infine dalla Commissione Ue.

Meloni boccia il Pos: una scelta maturata con Gentiloni

Come informa il Tempo, Meloni avrebbe maturato la decisione sul Pos a margine del Consiglio europeo durante un colloquio con il commissario Paolo Gentiloni, il quale ha fatto comprendere come i fondi del Pnrr destinati all’Italia sarebbero stati a rischio.

La responsabilità di Bruxelles

Il Corsera ha riportato, inoltre, le dichiarazioni di un meglio identificato ministro, che precisa: “È Bruxelles che ha bocciato la misura, non siamo stati noi, e questo dato, dal tabaccaio come nel negozio di qualsiasi commerciante, è quello che conta”.