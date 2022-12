Meloni: "Sul pos stiamo ancora trattando con l'Ue, è materia di Pnrr"

Giorgia Meloni interviene sulle voci molto attendibili per cui il tetto di pagamento a 60 euro sotto il quale è lecito rifutare la moneta elttronca non sarebbe gradito a Bruxelles perché in odor di “aiutino” all’evasione fiscale: “Sul pos stiamo ancora trattando con l’Ue, è materia di Pnrr”.

La presidente del Consiglio ha esordito in maniera generale sulle difficoltà di varo della manovra lasciando Palazzo Madama dopo il concerto di Natale: “Non ha mai una approvazione facile: stiamo facendo tutti il nostro lavoro, però penso che abbiamo fatto del nostro meglio, nelle condizioni e nei tempi che avevano, per dare al Parlamento la possibilità di avere i tempi di valutarla”.

“Sul pos stiamo ancora trattando con l’Ue”

Poi il commento ironico: “Ricordo che il governo che non nasceva nei mesi di ottobre ma a febbraio presentò la manovra il 20 novembre. Noi siamo stati molto disponibili anche a valutare nel merito le singole proposte che arrivavano. E se ne arrivano di buone nessun problema ad approfondirle. Se invece l’approccio è pregiudiziale il governo deve fare il governo e l’opposizione l’opposizione“. E sulla questione Pos e sul controverso obbligo con tetto? “Quello è un obiettivo del Pnrr e quindi lo stiamo trattando con la Commissione.

Se non ci sono i margini ci inventeremo un altro modo per non fare pagare agli esercenti le commissioni bancarie sui piccoli pagamenti”.

Le due vie: reset o tetto a 30 euro

Fonti di maggioranza parlano di un annullamento della norma inserita in manovra o di un abbassamento da 60 a 30 euro della soglia oltre la quale scattano le multe per i commercianti che non accettano i pagamenti elettronici.

E sempre sul caso Pos, la sottosegretaria all’Economia Sandra Savino ha postato un tweet sulla possibile marcia indietro alla norma che introduce la soglia di 60 euro: “Il governo sta facendo tutte le valutazioni possibili”.