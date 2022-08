Non c'è stato niente da fare per il conducente del monopattino elettrico investito da un tir. Muore così un 32enne a Melzo, in provincia di Milano.

Un drammatico incidente si è verificato oggi, 25 agosto 2022, sulla strada provinciale Cassanese. Un uomo di 32 anni era a bordo del suo monopattino elettrico ed è stato investito ed ucciso da un tir.

Melzo, 32enne in monopattino elettrico muore investito da un tir

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire ma stando ai primi accertamenti sembra che l’uomo, di origini straniere, sia morto sul colpo. La notizia si apprende dal quotidiano Il Giorno. Il 32enne si trovava su una strada al alta percorrenza e il sinistro è avvenuto prima delle 16.00 della giornata odierna. Al momento sono in corso le indagini che sono state affidate alla polizia locale.

I soccorsi e le indagini

Sul luogo dell’incidente, oltre alla polizia locale di Melzo, che ha chiuso la strada in cui è stato trovato il cadavere e il monopattino elettrico di colore rosso, sono giunte un’ambulanza della Misericordia Inzago ed un’automedica. Nonostante i tentativi di rianimazione, i sanitari ed i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima.