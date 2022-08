Dramma in piazza Sanremo ad Albano Laziale, dove un bambino di 11 anni va a sbattere con il monopattino contro un furgone e viene elisoccorso

In provincia di Roma un bambino di 11 anni va a sbattere con il monopattino contro un furgone: è grave in ospedale. Dramma della strada ai Castelli Romani con la piccola vittima che è caduta violentemente a terra dopo l’urto del monopattino elettrico che in punto di norma non avrebbe dovuto guidare ed un furgone.

Bambino va a sbattere con il monopattino

Il dramma si è consumato nella serata del 3 agosto in piazza Sanremo ad Albano Laziale. Subito sopo il violento impatto i presenti hanno allertato l’Ares 118 e lo stesso conducente del mezzo commerciale si è prodigato per le prime attenzioni. Sul posto è giunta l’eliambulanza Pegaso che ha trasportato il minore in ospedale al Bambino Gesù. Il bambino avrebbe riportato traumi in diverse parti del corpo, è in condizioni definite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri multano la madre

I carabinieri della stazione di Albano Laziale hanno effettuato i rilievi e dopo aver ricostruito la dinamica del sinistro i militari hanno dunque rintracciato la madre e l’hanno multata. Perché? Perché essendo un under 14 e secondo la norma il bambino non sarebbe dovuto essere alla guida del monopattino elettrico che per poco non lo ha ucciso.