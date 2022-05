Melzo, cadavere di una donna trovata nella vasca da bagno in stato di decomposizione

Macabro ritrovamento in un appartamento di Melzo, nel Milanese, dove una donna è stata ritrovata senza vita in una vasca da bagno.

Giallo a Melzo, nel Milanese, dove una donna senza vita è stata ritrovata in una vasca da bagno. Il cadavere era in stato di decomposizione.

Melzo, cadavere di una donna nella vasca da bagno

Aveva 84 anni la donna ritrovata ormai priva di vita nella vasca da bagno.

Il macabro ritrovamento è avvenuto a Melzo, comune in provincia di Milano.

A dare l’allarme è stata una parente dell’anziana, spaventata non avendo da tempo notizie della donna. Sul posto, un appartamento di via Boves, sono arrivati i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno fatto irruzione in casa scoprendo il corpo in avanzato stato di decomposizione.

Subito avviate le indagini per fare luce sull’accaduto e comprendere le cause che hanno provocato il decesso dell’84enne.

Solo poche settimane prima, a Fino Mornasco (Como), un uomo di 60 anni era stato ritrovato privo di vita nel suo appartamento. Pare che il 60enne fosse deceduto da ben 7 mesi. Stando alle informazioni emerse, sembra che la famiglia fosse convinta che l’uomo si trovasse in comunità, in quanto soffriva di tossicodipendenza. Dopo tutto quel tempo senza chiamate, tuttavia, il figlio ha iniziato a insospettirsi. L’uomo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione.