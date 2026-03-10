Capire se si sta entrando in menopausa non è sempre immediato. I sintomi della menopausa femminile sono numerosi, variano per tipologia e intensità da donna a donna e non sempre si presentano con la stessa tempistica. In linea generale, una donna entra in questa fase tra i 48 e i 52 anni; si parla invece di menopausa precoce quando i segnali compaiono prima dei 40 anni. La menopausa è un evento fisiologico che riguarda ogni donna e che coincide con la fine del ciclo mestruale e del periodo fertile. Con essa cessa l’attività ovarica: non vengono più prodotti follicoli né gli estrogeni legati al ciclo. Il corpo femminile, di conseguenza, attraversa una serie di mutamenti profondi che coinvolgono la sfera metabolica, sessuale, psicologica e trofica. Per poter parlare formalmente di menopausa, è necessaria l’assenza del ciclo mestruale per 12 mesi consecutivi. Solo il 10% delle donne sperimenta un’interruzione immediata del flusso; la maggior parte attraversa prima un lungo periodo di irregolarità mestruale.

Sintomi della menopausa: ecco cosa può accadere al corpo

I disturbi della premenopausa e della menopausa vanno sempre valutati con il proprio ginecologo di riferimento, soprattutto se la donna è ancora in età fertile e teme di stare entrando precocemente in questa fase. Non è da sottovalutare, infatti, l’incidenza dello stress cronico: segnali come l’assenza del ciclo o gli sbalzi d’umore possono essere riconducibili a un periodo particolarmente intenso dal punto di vista fisico o psicologico. Allo stesso modo, se si è sessualmente attive, è opportuno escludere una possibile gravidanza prima di trarre conclusioni affrettate. Saranno gli esami del sangue a fornire un quadro chiaro dei livelli ormonali.

I principali sintomi della menopausa sono:

Vampate di calore : tra i disturbi più frequenti e fastidiosi. Si tratta di improvvisi e intensi attacchi di caldo che fanno avvampare il viso, spesso seguiti da brividi e senso di malessere. Possono verificarsi fino a 15-20 volte al giorno .

Disturbi del sonno : la qualità e la quantità del riposo peggiorano sensibilmente. Compaiono difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni, anche legati a un aumento della frequenza cardiaca, e risvegli anticipati. Il sonno insufficiente aggrava ulteriormente gli sbalzi d’umore e favorisce la comparsa di emicranie.

Sbalzi d’umore : molte donne riferiscono stati d’ansia, tristezza, irritabilità e demotivazione. Non sono rare crisi di pianto improvvise accompagnate da un senso di impotenza difficile da gestire.

Calo del desiderio sessuale : i cambiamenti ormonali possono ridurre la libido, causare una minore lubrificazione vaginale e rendere i rapporti dolorosi o difficoltosi, incidendo anche sulla capacità di raggiungere l’orgasmo.

Caduta dei capelli: la carenza di estrogeni si associa all’invecchiamento cutaneo fisiologico e si manifesta spesso con una progressiva perdita di capelli.

Sintomi della menopausa: quanto durano

Uno degli aspetti che più preoccupa le donne riguarda la durata dei disturbi. La risposta, purtroppo, non è univoca. L’irregolarità mestruale iniziale può protrarsi per oltre un anno, mentre vampate di calore, disturbi del sonno e irritabilità possono durare fino a 7 anni. Un fattore determinante è il momento in cui i sintomi compaiono: prima si manifestano, più a lungo tendono a persistere. La menopausa precoce si verifica quando una donna entra in questa fase prima dei 40 anni. È importante distinguere tra la forma spontanea, legata a mutazioni genetiche, malattie autoimmuni o, nella maggior parte dei casi, a un forte fattore ereditario, e quella indotta chirurgicamente, a seguito di asportazione dell’utero o delle ovaie. Non è raro che la menopausa anticipata si ripeta in più donne della stessa famiglia. I sintomi sono sostanzialmente gli stessi di quelli riscontrati nelle donne in menopausa nell’arco temporale canonico, con l’aggiunta di un invecchiamento cutaneo precoce e una comparsa anticipata delle rughe. Per contrastare questi disturbi, si ricorre a terapie ormonali più intense rispetto a quelle generalmente prescritte alle donne che entrano in menopausa in età standard.