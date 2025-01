Oggi, 15 gennaio, Enrico Mentana festeggia il suo 70esimo compleanno e sui social condivide un ricordo personale della sua infanzia. Ma cosa sappiamo della vita privata del giornalista? Ecco uno spaccato intimo tra l’ex moglie Michela Rocco e la compagna Francesca Fagnani.

La ex moglie di Mentana: divorzio mai firmato

Michela Rocco di Torrepadula è nata a Udine il 18 settembre 1970, ed è discendente di una storica famiglia nobiliare, i Rocco di Torrepadula. Suo padre era un affermato avvocato, mentre sua madre lavorava come assistente sanitaria.

Nel 1987, ha vinto il prestigioso concorso di bellezza Miss Italia, e l’anno successivo è stata eletta Miss Europa. La sua carriera nel mondo dello spettacolo l’ha vista protagonista come presentatrice e attrice, sebbene negli ultimi anni si sia allontanata dai riflettori.

Nel 2002, Michela si è sposata con il giornalista Enrico Mentana e, insieme, hanno avuto due figli: Giulio, nato nel 2006, e Vittoria, nel 2007. La coppia è rimasta unita fino al 2013, quando si è separata, ma non ha mai formalmente firmato il divorzio.

La ex moglie di Mentana e le accuse alla nuova compagna Fagnani

Francesca Fagnani è entrata nella vita del famoso giornalista nel 2013. Durante quel periodo, la ex moglie di Mentana ha più volte espresso le sue opinioni su Twitter, criticando duramente la conduttrice di Belve, che in passato era una sua amica. Fagnani è stata etichettata da lei come “sfasciafamiglie” e “arrampicatrice sociale”. Inoltre, in diverse occasioni si è lasciata andare a lunghi sfoghi social:

“Mamma ma c’era sempre anche la FOGNAni a casa nostra?”, scriveva su Twitter dopo una conversazione con i figli.

Il giornalista di La7 sull’incontro con la Fagnani in passato ha rivelato:

“Venne a intervistarmi per una rivista d’arte. Mi incuriosì, e non solo per la bellezza. Era determinata, non arrivista. Una secchiona capace di studiare due notti di fila per far bene una cosa”.

I 70 anni di Enrico Mentana: il post sui social

Sui suoi profili social, Facebook e Instagram, Mentana ha pubblicato un estratto del suo certificato di nascita, accompagnato dalla frase ironica “La preistoria siamo noi”.