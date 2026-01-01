Messaggio di Mattarella al Papa in occasione della Giornata Mondiale della Pace

In occasione della 59esima Giornata mondiale della pace, il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha rivolto un significativo messaggio al Papa Leone XIV, esprimendo la sua visione di una pace giusta e duratura. Mattarella ha sottolineato l’importanza di una vita dignitosa, libera da ogni forma di sopraffazione, evidenziando come questa non debba essere percepita come un sogno irrealizzabile, ma come una necessità fondamentale per la sopravvivenza dell’umanità.

Nel suo messaggio, il presidente ha richiamato l’attenzione sulle parole del Papa durante il recente viaggio apostolico in Libano, dove si è sottolineata l’importanza di ascoltare il grido di pace proveniente dai popoli. Mattarella ha paragonato il lavoro di un governante a quello di un timoniere, che deve affrontare le tempeste e guidare la nave verso un porto sicuro. Se un leader si lascia guidare dalla paura e dall’irrazionalità, il naufragio è inevitabile. Tuttavia, la salvezza dipende anche dalla partecipazione attiva di ogni individuo.

Il richiamo alla responsabilità collettiva

Il messaggio di Mattarella si è fatto eco delle parole di San Paolo VI, il quale, sessant’anni fa, implorava l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la frase “Mai più la guerra”. Oggi, il contesto è cambiato e il conflitto si presenta in forme più complesse, coinvolgendo una molteplicità di attori. Questa evoluzione rende ancora più cruciale il dialogo tra le diverse culture e società.

Le sfide contemporanee

Mattarella ha messo in evidenza come le disuguaglianze socio-economiche e gli effetti devastanti del cambiamento climatico richiedano un approccio collaborativo per trovare soluzioni. Le nuove tecnologie, sebbene possano rappresentare un’opportunità, portano con sé interrogativi etici che non possono essere trascurati. È fondamentale che l’innovazione tecnologica sia indirizzata verso obiettivi di Sviluppo sostenibile e equità sociale.

L’Italia e il suo impegno per la pace

Il presidente ha ricordato che l’Italia, secondo la sua Costituzione, ripudia la guerra come mezzo per risolvere le controversie internazionali. Questo principio guida l’impegno costante del paese nel contribuire alla risoluzione dei conflitti e nel fornire aiuto in situazioni di crisi umanitaria. Mattarella ha sottolineato l’importanza di preservare un ordine mondiale fondato sul diritto e sulla giustizia.

La pace, ha affermato Mattarella, è un percorso che richiede amore, giustizia e solidarietà. Essa inizia nel cuore di ogni individuo, indipendentemente dalla propria fede. Il presidente ha ribadito che è essenziale intraprendere questo cammino con umiltà e perseveranza, per cercare costantemente la giustizia e costruire un futuro migliore. La legge della ragione e della giustizia deve prevalere nelle relazioni internazionali, contrastando il disprezzo delle norme civili e del diritto umanitario.

Un appello alla riflessione

Infine, Mattarella ha invitato tutti a riflettere sulle sfide attuali, esortando a non abbandonare la ricerca di un dialogo costruttivo e di una pace autentica. La comunità internazionale deve lavorare insieme per affrontare le sfide globali, promuovendo un clima di fiducia e collaborazione. Solo così sarà possibile realizzare una pace giusta e duratura, essenziale per il progresso e la coesione di tutte le nazioni.