Messico, autocisterna travolta da un treno: incendio e più di mille evacuati

Una tragedia sfiorata ad Aguascalientes, in Messico. Uno scontro tra un treno e un’autocisterna carica di carburante a un passaggio livello ha scatenato un vasto incendio, che ha costretto ad evacuare centinaia di abitazioni e un migliaio di residenti. Il terribile schianto, e la conseguente esplosione, è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 20 ottobre e fortunatamente non ha registrato vittime, ma solo alcuni feriti, a causa dell’intossicazione da fumo.

Il terribile incendio ha innalzato un’enorme nuvola di fumo nero sopra l’area interessata, che ha costretto le autorità ad evacuare abitazioni e negozi. Come riportato da Leonardo Montañez, sindaco di Aguascalientes, e da Teresa Jiménez Esquivel, governatore dello stato messicano, il tempestivo intervento dei soccorsi ha evitato il peggio, ma l’incendio è andato avanti per ore, causando danni alle abitazioni.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto riportato, alle 5.40 del pomeriggio di giovedì 20 ottobre, è arrivata ai numeri di emergenza la segnalazione di un incidente tra un treno e un veicolo cisterna che trasportava carburante.

Cinque minuti dopo, i vigili del fuoco sono arrivati sul luogo dell’incidente per iniziare l’evacuazione delle 300 case del quartiere. Il camionista avrebbe impegnato i binari in modo incauto nel passaggio a livello e un treno merci di passaggio lo avrebbe colpito, scatenando un incendio e poi un’esplosione nei tubi del gas naturale che passano sotto il cavalcavia ferroviario. Il camionista si è miracolosamente salvato, riportando solo una lieve ferita al braccio.

L’uomo è stato portato in ospedale, ma è in stato di arresto. Gli altri automobilisti presenti al passaggio a livello sono salvi e illesi. Hanno assistito al primo impatto e sono scappati.