Un uomo di 84 anni è stato aggredito, a Messina, da un gruppo di minorenni davanti al nipotino di 7 anni. L’84enne è stato trosportato e ricoverato in ospedale: ha riportato la frattura della mascella.

Messina, 84enne aggredito da un gruppo di minorenni

Il gruppo di minorenni, a bordo di due ciclomotori, stava facendo delle manovre pericolose vicino a diverse auto in fila sulla via Panoramica: tra le macchine c’era anche quella dell’uomo. L’84enne ha fatto presente i rischi del loto comportamento ai giovani e questi si sono scagliati contro l’uomo, colpendolo con pugni, schiaffi e dandogli una testata. Le forze dell’ordine sono alla ricerca dei ragazzi, che sono subito scappati.

Il racconto dell’uomo

La Gazzetta del Sud riporta il racconto dell’uomo: “Camminavo tranquillamente con la mia macchina e scherzavo con mio nipote; c’era un fila lunghissima come ogni domenica. I due motorini in questione superavano uno a destra e l’altro a sinistra, poi si incrociavano davanti alle macchine, col rischio per noi di investirli. Ho abbassato il finestrino, mi sono accostato a uno dei due scooter e ho chiesto cortesemente di finirla. Ho alzato il vetro e sono ripartito normalmente, ma subito dopo i ragazzi che guidavano i ciclomotori hanno preso a calci la mia macchina. A quel punto, mio nipote ha iniziato a preoccuparsi e a piangere. Dieci metri più avanti, mi sono accostato, neanche il tempo di scendere dalla macchina che sono stato aggredito con una violenza brutale. Sono caduto a terra. A quel punto sono intervenuti gli altri automobilisti. Sono venuti a soccorrermi, mentre i ragazzi scappavano. Per fortuna, c’erano altre persone che hanno confortato mio nipote perché io ero in uno stato confusionale per l’aggressione” ha dichiarato l’84enne.

