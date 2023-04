Messina, esplode una bombola in casa: qiuattro feriti

Quattro abitanti di Tortorici, un piccolo comune di nemmeno 6mila abitanti nelle vicinanze di Messina, sono rimaste ferite a seguito di un terribile incidente domestico avvenuto nella pomeriggio di ieri.

Due donne e due minori sono rimasti feriti, un paio di loro in maniera molto grave, a seguito di un incidente domestico avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 7 Aprile. Una bombola del gas è esplosa nella casa dopo un contatto con una piastra elettrica che era stata accesa per riscaldare l’appartamento, ferendo le quattro persone presenti nella stanza in quel momento. Lo scoppio si è verificato nella contrada Ilombati della cittadina di Tortorici.

L’intervento dei soccorsi e la corsa in ospedale

Le due donne ed i due minori sono stati immediatamente trasportati all’ospedale di Sant’Agata Militello. Il più grave tra i feriti, uno dei due ragazzini coinvolti, è stato poi trasferito in elisoccorso al reparto grandi ustionati di Catania. I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno messo in sicurezza l’appartamento, mentre la Polizia ha effettuato tutte le verifiche del caso.