Un drammatico incidente stradale frontale si è consumato a Messina, nel momento in cui due auto hanno impattato l’una contro l’altra. Nello schianto, tre persone sono rimaste ferite.

Messina, incidente frontale tra due auto sulla SS 114: tre persone ferite

Nel pomeriggio di lunedì 17 aprile, è stato segnalato un incidente frontale che ha coinvolto due auto: una Ford Fiesta e una Smart. Il tragico evento si è verificato in via Giorgio La Pira, sulla strada SS 114, a Messina, per cause ancora in fase di accertamento.

Lo scontro frontale tra i due mezzi ha causato il grave ferimento tre persone. Fortunatamente, non sono state registrate vittime. Sulla base delle prime ricostruzione effettuate, pare che l’incidente sia stato provocato dall’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Lo scarso attrito, quindi, avrebbe portato una delle due auto a invadere la corsia di marcia opposta, colpendo in pieno la seconda vettura.

Intervento di soccorsi e forze dell’ordine

Il sinistro mortale avvenuto sulla SS 114 è stato prontamente comunicato ai soccorsi e alle forze dell’ordine, che si sono recati sul posto. Sul luogo dello scontro, infatti, erano presenti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e il personale della Sezione Infortunistica della Polizia Municipale.

Non appena giunti sulla scena, i paramedici hanno soccorso le due persone che si trovavano a bordo della Ford Fiesta e il conducente della Smart, disponendone il trasferimento in ospedale al fine di sottoporre i feriti a ulteriori controlli.

Intanto, gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari e hanno gestito il traffico fortemente congestionato dalle lunghe code di auto che si sono generate a causa dell’incidente.