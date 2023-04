Meta, Antitrust impone ripresa trattativa con Siae

Nuova mossa dell’Antitrust nella trattativa tra Meta e Siae sull’utlizzo di canzoni italiane nelle stories di Instagram e nei reels di Facebook

Soltanto alcuni giorni fa, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva aperto un’istruttoria per accertare tutti i dettagli della trattativa tra Meta e Siae. Una questione sulla quale si era pronunciato, nel suo ambito, anche il Ministro della Cultura Sangiuliano.

Oggi si registra una nuova mossa dell’Antitrust riguardo la delicatissima trattativa sull’utilizzo di canzoni italiane nelle stories di Instagram e nei reels di Facebook.

L’AGCM ha infatti imposto a Meta la ripresa immediata delle trattative con Siae.

“Ripristinare contenuti musicali”

Come si legge nella nota diffusa dall’Antitrust: ” Dopo la presentazione delle memorie scritte e l’audizione delle parti, l’Autorità ha ritenuto che sussistano i presupposti per adottare le misure cautelari.

Il soggetto fiduciario dovrà essere terzo, indipendente e in possesso di adeguata competenza tecnica”,

L’azienda dovrà dunque ripristinare la disponibilità dei contenuti musicali su Instagram e Facebook.

Molto soddisfatto il presidente di Siae Salvo Nastasi:

“Ringrazio l’AGCM per aver accolto in pieno le nostre ragioni. Fin dal primo giorno siamo stati convinti della bontà delle nostre ragioni a difesa degli autori ed editori italiani, sempre improntate all’equità e alla trasparenza, così come chiede anche la Direttiva europea. Quanto prima vogliamo tornare a sederci al tavolo della trattativa in maniera paritaria, avendo dal colosso Meta tutte le informazioni necessarie per consentirci di ristabilire un equilibrio nell’intero rapporto commerciale. Nel frattempo ci aspettiamo il ripristino immediato sui social Meta dei contenuti tutelati da Siae. Oggi si apre oggi una nuova pagina nella storia dei rapporti tra questa grande piattaforma tecnologica e il diritto d’autore nazionale”.