Secondo uno studio relativamente recente condotto da Revolut, app finanziaria internazionale, e Dynata, società di ricerche, più di un italiano su tre (vale a dire il 33%) pianifica le proprie vacanze estive con diversi mesi di anticipo, percentuale che sale al 49% nella fascia d’età 18-24 anni.

Questa tendenza è soprattutto legata al fatto che prenotando in anticipo si possono spesso ottenere risparmi considerevoli. Per aiutarti nella scelta della tua prossima destinazione low cost, si può usare il web che fornisce guide di viaggio, itinerari e consigli, abbiamo selezionato alcune mete low cost che offrono esperienze indimenticabili senza gravare eccessivamente sul proprio bilancio personale.

Tunisia

La Tunisia è una meta ideale per chi cerca una vacanza economica nel Mediterraneo. Località come Hammamet, Sousse e Monastir offrono spiagge bellissime, una vita notturna particolarmente vivace e molte attrazioni di interesse storico e culturale, il tutto a prezzi ragionevoli. Per un’esperienza ancora più autentica e conveniente, si possono considerare destinazioni meno conosciute, ugualmente affascinanti come Mahdia, Tabarka e Kelibia.

Mahdia è rinomata per la sua spiaggia di sabbia bianca e le acque cristalline, mentre Tabarka è ideale per gli appassionati di immersioni grazie alla sua barriera corallina. Kelibia, con la sua fortezza storica e le spiagge poco affollate, offre un’atmosfera tranquilla e autentica. Con voli economici dall’Italia e la possibilità di vivere un’esperienza culturale davvero affascinante, la Tunisia rappresenta una scelta eccellente per una vacanza estiva low cost.

Algeria

L’Algeria, sebbene meno frequentata dal turismo di massa, offre numerose opportunità per una vacanza economica e ricca di fascino. Fra le possibili mete si ricordano Orano, Sidi Fredj e Algeri, città che hanno molto da offrire, sia dal punto di vista storico e culturale, sia per quanto riguarda le spiagge e il mare.

Orano è una destinazione popolare per coloro che cercano un’esperienza autentica e al tempo stesso conveniente. Altre possibili mete, meno affollate e a prezzi decisamente accessibili, sono Tipaza, Bejaia e Ghazaouet.

Tipaza è conosciuta per rovine romane e le sue splendide acque. Bejaia, località costiera, offre spiagge meno affollate, ideali per una vacanza rilassante. Ghazaouet è un piccolo porto con spiagge molto tranquille, ma deliziose. L’Algeria è quindi una meta che unisce prezzi accessibili a una vasta offerta sia culturale che naturale.

Grecia

La Grecia è una meta tradizionale del periodo estivo; le isole più note (come per esempio Santorini e Mykonos) non possono certo definirsi low cost, ma vi sono anche opzioni più abbordabili per chi vuole contenere le spese.

Mete meno note e più economiche di quelle citate, ma comunque molto affascinanti sono per esempio Naxos, Paros e Milos, che offrono spiagge bellissime, incantevoli villaggi e una cucina squisita.

Anche alcune località sulla terraferma, come la zona del Peloponneso o la Calcidica, hanno una notevole offerta di bellissime spiagge e attrazioni storiche a costi più bassi rispetto a quelli di mete più turistiche. Con una vasta offerta di alloggi economici, soprattutto se prenotati con anticipo, e una cucina locale abbordabile, la Grecia è una scelta eccellente per una vacanza estiva low cost.

Albania

Negli ultimi anni, l’Albania è emersa come una delle destinazioni più economiche e affascinanti del Mediterraneo. La Riviera Albanese, con località come Saranda, Ksamil e Dhermi, offre spiagge paradisiache con acque turchesi e sabbia bianca, spesso paragonate a quelle dei Caraibi. Oltre alle bellezze naturali, l’Albania vanta una ricca storia e cultura, con siti archeologici come Butrinto e castelli storici come quello di Gjirokastër. I costi per alloggio, cibo e trasporti sono significativamente inferiori rispetto ad altre destinazioni europee, rendendo l’Albania una meta ideale per chi desidera una vacanza estiva indimenticabile senza spendere una fortuna; vale però la pena precisare che le mete più note stanno progressivamente aumentando a loro i prezzi; maggiori possibilità di low cost si trovano in mete quali Himara, Borsh, Shëngjin e Qeparo.

In sostanza, pianificare con anticipo e scegliere destinazioni emergenti o meno conosciute può fare la differenza nel budget delle tue vacanze estive. Le mete suggerite offrono un mix di bellezze naturali, cultura e convenienza economica, permettendoti di vivere un’esperienza indimenticabile senza spendere

Fonte: https://www.travel365.it/mete-vacanze-estive.htm