Meteo 18 e 19 agosto, nubifragi e caldo estremo: le zone a rischio

Il Centro-Nord, nella giornata di oggi, 18 agosto, è stato colpito dal maltempo, con temporali e grandinate. Al Sud caldo con punte di 40 gradi.

Il Centro-Nord, nella giornata di oggi, 18 agosto, è stato colpito dal maltempo, con temporali e grandinate. Sono state emanate diverse allerte gialle nelle zone più a rischio. Al Sud caldo con punte di 40 gradi.

Meteo 18 agosto, nubifragi e caldo estremo: le zone a rischio

Una perturbazione in lento avvicinamento dalla Francia, attraverserà le regioni centro-settentrionali nel corso delle prossime ore. Il Sud, invece, sarà colpito dal caldo estremo. Il passaggio della perturbazione sarà responsabile di una fase temporalesca, che colpirà il Nord e poi si sposterà verso il Centro. Il maltempo è già iniziato, con nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento, con conseguenti frane ed esondazioni. Nel weekend dovrebbe esserci un miglioramento. Giovedì 18 agosto ci saranno rovesci e temporali su Lombardia, Liguria, Triveneto, Emilia Romagna e Toscana.

Tra il pomeriggio e sera nuova perturbazione al Nord, con temporali diffusi e rischio nubifragi, grandine e raffiche di vento. Il rischio temporali si estenderà su Toscana, Umbria e Marche, e in serata anche sul Lazio e sulla Sardegna. Nel resto della Penisola ci sarà il sole. Le temperature saranno in calo al Nord e sulla Sardegna, mentre saranno in aumento al centro e al Sud, con punte superiori ai 40 gradi.

Previsioni meteo 19 agosto

Venerdì al Nord il tempo sarà nuvoloso, con piogge locali lungo le Alpi centro-orientali e qualche rovescio sull’Appennino emiliano. In giornata tendenza a schiarite sulla bassa Val Padana in Liguria, con ancora un po’ di instabilità sulle Alpi, in Trentino Alto Adige, Prealpi venete e Friuli. Nuvolosità irregolare e variabile al Centro. Rovesci e temporali in Toscana, piogge isolate nel Lazio centrale e nel sud delle Marche.

Nel pomeriggio instabilità nelle zone interne e nelle Marche meridionali, con miglioramenti in serata. Al Sud e nelle Isole il tempo sarà soleggiato, con addensamenti nelle zone interne e qualche pioggia in Sardegna.