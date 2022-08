La circolazione ferroviaria è sospesa tra Chiavari e Sestri Levante a causa degli effetti della mareggiata in corso.

Tra le stazioni di Chiavari e Sestri Levante, in Liguria, la circolazione ferroviaria è stata sospesa a causa degli effetti della mareggiata, che ha scagliato le cabine balneari sui binari.

Maltempo Liguria, cabine balneari sui binari: circolazione sospesa tra Chiavari e Sestri Levante

La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra le stazioni di Chiavari e Sestri Levante, dalle 7 di questa mattina, 18 agosto, a causa degli effetti della mareggiata in corso. Diverso materiale è stato scagliato sui binari, tra cui alcune cabine balneari, e l’alimentazione elettrica è stata danneggiata. Rfi ha comunicato che i tecnici stanno lavorando per ripristinare la linea e sono entrati in servizio dei bus sostitutivi. A Lavagna si è abbattuta una tromba d’aria, mentre il golfo del Tigullio è stato colpito da una violenta grandinata.

Registrati anche disagi sull’autostrada A12, con una coda di 2 km tra Rapallo e Lavagna, a causa della caduta di alberi sulle carreggiate. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o vetture. Si registrano problemi anche sull’Aurelia, tra Cavi e Sestri Levante, a causa degli alberi sulla carreggiata.

Previsioni meteo: allerta gialla in Liguria

Il meteo in Liguria è supersorvegliato nella giornata di oggi, 18 agosto. Arpal ha emesso l’allerta gialla per temporali su tutta la regione, per il momento fino alle 15.

Sarà possibile un prolungamento dell’allerta e potrebbe essere rivalutato il colore, che potrebbe trasformarsi in arancione, vista la complessità degli eventi di questa mattina e della possibile evoluzione durante la giornata. Una perturbazione atlantica che aveva raggiunto la Liguria già nella giornata di ieri. Dal pomeriggio di oggi i fenomeni potrebbero attenuarsi, ma per il momento è difficile prevedere quello che accadrà nelle prossime ore.