Come sarà il tempo per la Festa della Liberazione? Ecco le previsioni meteorologiche.

Si avvicina il ponte del 25 aprile ma, come saranno le previsioni meteo per la Festa della Liberazione? Pioggia, temporali e grandine in arrivo in alcune regioni, ecco quali.

25 aprile, le previsioni meteo

Si avvicina il ponte del 25 aprile, con tantissimi italiani pronti a mettersi in viaggio. Ma, come sarà il tempo? L’alta pressione è ancora lontana dal nostro Paese, e si prevedono tre giorni col tempo instabile su gran parte della penisola.

Soprattutto nella giornata di domenica si andrà incontro a un peggioramento del tempo, specie al Nord. Inoltre ci sarà anche un su e giù con le temperature, in alcune zone saranno al di sotto della media stagionale. Per domani, Festa della Liberazione, sono previsti forti temporali in alcune zone. Ecco quali.

Meteo 25 aprile: temporali e grandine in arrivo, tutte le zone a rischio

Domani, 25 aprile 2025, alcune zone saranno colpite da temporali e grandinate. Sarà soprattutto il Nord-Est alle prese con il tempo instabile a inizio giornata, tra Friuli, Veneto ed Emilia Romagna, poi il maltempo si sposterà su gran parte del Centro-Sud, soprattutto sui settori interni e Adriatici. Cielo sereno invece al Nord-Ovest.