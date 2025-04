Un violento nubifragio ha colpito ieri sera l’Alto Varesotto causando diversi danni: Vigili del Fuoco al lavoro da ore. La situazione.

Varesotto colpito dal maltempo: frane, allagamenti e strade chiuse

A partire dal tardo pomeriggio di ieri, 23 aprile 2025, un violento nubifragio si è abbattuto sull’Alto Varesotto. Ci sono stati temporali diffusi lungo tutta la fascia dei laghi, da Comabbio a Monate, interessando anche il lago di Varese.

Si segnala una frana all’altezza delle grotte lungo la Strada Statale 233 in Valganna, con pericolo smottamenti e presenza di sassi sulla strada. Allagamenti invece a Induno Olona, in particolare nella zona della Lindt. Sono state tantissime le segnalazione e le richieste di aiuto da parte degli automobilisti in difficoltà. Chiuse la statale della Valganna e e la strada che porta al borgo di Bregazzana.

Varesotto colpito dal maltempo: interventi in corso

A seguito del violento nubifragio che si è abbattuto ieri sull’Alto Varessotto sono ancora in corso gli interventi dei Vigili del Fuoco, al lavoro ormai da 15 ore. Ecco cosa fanno sapere dal comando regionale dei Vigili del Fuoco: “la situazione stamattina risulta nettamente migliorata. Le condizioni meteo in attenuazione hanno consentito una gestione più agevole degli interventi residui, permettendo il rientro delle squadre di rinforzo provenienti dai comandi di Milano, inviate ieri per supportate il dispositivo locale.”