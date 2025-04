Maltempo in provincia di Varese: allagamenti e frane mettono in crisi la viab...

Maltempo in provincia di Varese: allagamenti e frane mettono in crisi la viab...

Una perturbazione violenta colpisce il nord di Varese

Intorno alle 19 di questa sera, una forte perturbazione ha investito il nord della provincia di Varese, portando con sé una serie di eventi atmosferici estremi. Le località maggiormente colpite includono Bregazzana, Sant’Ambrogio e il tratto iniziale della Valganna, tra Varese e Induno Olona.

La situazione si è rapidamente aggravata, con numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco per far fronte a chiamate di soccorso legate a allagamenti e alberi caduti.

Frane e cedimenti: la Valganna in difficoltà

Particolarmente critica è la situazione in Valganna, dove una frana si è staccata lungo la Strada Statale 233, all’altezza delle grotte. Questo evento ha provocato non solo disagi alla viabilità, ma ha anche messo in allerta le autorità locali. Altri cedimenti minori sono stati segnalati, con sassi e detriti che ostruiscono le strade, rendendo difficile il passaggio dei veicoli. La viabilità è compromessa, e i residenti sono invitati a prestare attenzione e a evitare gli spostamenti non necessari.

Interventi dei vigili del fuoco e evacuazioni

In Induno Olona, la situazione non è migliore: gli allagamenti hanno colpito in particolare la zona industriale, dove una persona è stata evacuata dai vigili del fuoco dal piano terra al piano superiore della propria abitazione. Le strade allagate hanno travolto anche le auto in sosta, creando ulteriori problemi per i cittadini. I vigili del fuoco sono attualmente impegnati in un numero crescente di interventi, con dieci operazioni già in corso per far fronte all’emergenza. La situazione è monitorata costantemente, e si raccomanda a tutti di seguire le indicazioni delle autorità competenti.