Meteo: atteso un severo peggioramento del tempo nel weekend

Un ponte all’insegna del freddo che torna a guastare la primavera inoltrata 2023: le previsioni meteo dicono che è atteso un severo peggioramento del tempo nel weekend. Il Primo Maggio è a rischio e sono previsti valori in drastico calo già a partire dalla mattina del 30 aprile Insomma, i siti specializzati parlano di un “severo peggioramento del tempo a causa del transito sull’Italia di un insidioso ciclone”.

Meteo, peggioramento del tempo nel weekend

ILmeteo spiega che gli effetti del maltempo n arrivo varieranno da regione a regione ma che il clima generale sarà comunque compromesso quasi ovunque. Le previsioni dicono che sabato 29 Aprile è prevista una generale stabilità atmosferica innescata dall’alta pressione, ma già in serata tutto cambierà. Come? Calo termico, piogge e primi temporali al Nord Ovest. Poi, da domenica 30 Aprile arriveranno sull’Italia correnti d’aria fredde ed instabili che “piloteranno una perturbazione in discesa dal Nord Europa”. Sorvegliate speciali saranno le regioni del Centro-Nord, centrate da una sorta di “zona di convergenza” fra aria polare ed aria calda.

Primo Maggio con un vero ciclone

Si apprende poi che questo vortice è destinato poi ad approfondirsi sul mar Ligure generando una vasta area di bassa pressione, ovvero un ciclone, in grado di scatenare violente precipitazioni. E il Primo Maggio? Maltempo dffuso con fenomeni specie al Nord e dei settori tirrenici, poi rovesci temporaleschi, localmente anche molto intensi e accompagnati da grandine.