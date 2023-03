L’inverno sembra pronto per tornare. In arrivo un cambio di circolazione, che porterà pioggia, freddo e neve anche a bassa quota durante il mese di aprile.

Meteo, in arrivo cambio di circolazione: Aprile porta freddo, pioggia e neve

L’inverno sembra essere pronto a tornare, nonostante sia già iniziata la primavera. Nei prossimi giorni un anticiclone si eleverà in Atlantico fino alle alte altitudini, lasciando spazio sul Mediterraneo all’arrivo di impulsi freddi, con colpi di coda invernali sull’Italia. L’alta pressione continua a proteggere la Penisola, ma le infiltrazioni fresche e umide porteranno qualche pioggia sulle regioni settentrionali. Oggi 31 marzo, al mattina, ci saranno molte nuvole e deboli piogge sui settori alpini, Liguria e Friuli. Al pomeriggio ci saranno precipitazioni su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. In serata ci saranno piogge residue su Veneto, Romagna e Friuli. Al mattino il tempo sarà stabile con molte nuvole su Toscana e Umbria, così come durante il pomeriggio. In serata deboli piogge su Toscana e Umbria. Al sud nubi sparse e schiarite, con sole su Calabria e Sicilia. Qualche nuvolosità durante il pomeriggio e durante la serata.

Peggioramento delle condizioni meteo con l’inizio di aprile

Confermato l’arrivo di una perturbazione atlantica sul Mediterraneo entro la fine del weekend. Questo porterà un peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia, con piogge e temporali sparsi soprattutto nella giornata di domenica. Arriverà anche aria fredda di estrazione artica. Nella prima parte della prossima settimana prevista alta pressione sul Mare del Nord e Scandinavia e un flusso di correnti fredde verso il Mediterraneo. La presenza di un minimo di bassa pressione tra Ionio e Grecia dovrebbe rinnovare condizioni meteo instabili in Italia, soprattutto al Centro-Sud, con la possibilità anche di neve a bassa quota. Previsto un forte calo delle temperature, con valori sotto la media anche di 6-8 gradi. Correnti fredde anche nella seconda parte della settimana.