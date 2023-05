Meteo: atteso un weekend di pioggia, maltempo fino a fine mese

Weekend di pioggia in Italia secondo le previsioni: gli esperti parlano di un mese di Maggio all'insegna dell'instabilità

Chi si aspettava un Maggio estivo in stile 2022 sta rimanendo deluso e, con tutta probabilità, continuerà a rimanerlo anche per le prossime settimane. Il clima in Italia, soprattutto nelle regioni del Nord, sembra essere quasi invernale: le temperature massime sono attorno ai 18 gradi e nevica a bassa quota.

Previsioni meteo, pioggia nel weekend: maltempo fino a fine Maggio

Anche il weekend del 13 e 14 Maggio sarà bagnato. Piogge e temporali cadranno copiosi su quasi tutto lo Stivale, ma in particolare nelle regioni del Nord. Addirittura è attesa la neve attorno ai 1400 metri sulle Alpi, mentre un nuovo ciclone tra Sardegna e settore tirrenico centro settentrionale porterà ancora precipitazioni. Antonio Sanò ha dichiarato a ‘IlMeteo.it’ che questo sabato sarà ancora all’insegna dell’instabilità con la pioggia che colpirà in particolare le isole maggiori. Domenica, invece, le nubi nere si sposteranno più sul Centro Italia.

Cosa attedersi dal mese di Maggio: la parola agli esperti

Sanò ha poi spiegato cosa dovrebbe accadere in Italia dal punto di vista metereologico fino alla fine del mese: “Potrebbe continuare un Maggio piovosissimo: le proiezioni parlano chiaro, tra Lunedì e Martedì un pericoloso ciclone dalla Tunisia colpirà il Sud e poi il Centro Italia con nubifragi e vento: in seguito altre basse pressioni sono pronte a tuffarsi verso l’Italia e non possiamo escludere che tutto il mese resti instabile, fresco e piovoso.”