Il ciclone Daniel arriva in Italia e port via l'estate: il maltempo torna nel nostro Paese già dai prossimi giorni

Con l’estate che volge ormai al termine e il grande caldo che è ormai alle spalle, in Italia ci sarà presto un ritorno del maltempo. In particolare, quello che è stato denominato ciclone Daniel colpirà alcune aree dello Stivale.

Previsioni meteo, il ciclone Daniel si abbatte su alcune regioni italiane: ecco dove

Nonostante le settimane centrali dell’estate stiano iniziando a diventare un ricordo, il caldo fa fatica ad abbandonare il nostro Paese. Come spiegano gli esperti, infatti, questa è stata la stagione estiva dalle temperature medie più alte di sempre. Fino almeno al weekend del 9 e 10 settembre e forse anche con l’inizio della nuova settimana, le cose rimarranno come sono attualmente, ma ben presto qualcosa potrebbe cambiare. Una parte dell’Italia, infatti, sarà colpita dal maltempo.

Maltempo e instabilità al Sud: il ciclone Daniel

In particolare, spiegano gli esperti del meteo che le regioni del Sud Italia saranno lambite dall’instabilità relativa al ciclone Daniel. Le zone più colpite saranno quelle della Sicilia orientale, ma anche della Calabria ionica, a cui si aggiunge una parte della Puglia e quasi tutta la Basilicata e la Campania. Le piogge non dovrebbero essere troppo intense, fatta forse eccezione per qualche rovescio più insistente tra la Calabria e la Sicilia.